Президент Сербии: все отправятся в ад, если Запад не примет предложение Путина

По мнению Вучича, предложение главы российского государства следует ждать после успешного завершения специальной военной операции на Украине.

Президент Сербии выразил уверенность, что если Запад не прислушается к словам российского лидера, то все «отправятся в ад».

«Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — спрогнозировал Александар Вучич.

При этом сербский лидер не стал уточнять, какого именно предложения следует ожидать от Владимира Путина.

Напомним, президент России подписал закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в военных действиях или вооруженном конфликте. Такие действия теперь караются лишением свободы сроком до 20 лет.