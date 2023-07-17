Президент Турции поговорит с Путиным по поводу зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о зерновой сделке, пишет РБК.

Эрдоган сказал, что зерновая сделка войдет в историю и станет примером дипломатического успеха. Он планирует обсудить будущее сделки с президентом РФ.

По его словам, в результате договоренности отгрузили более 33 млн тонн зерновых культур. Благодаря сделке удалось "втягивание многих стран в продовольственный кризис".

Президент поблагодарил всех участников сделки. По его мнению, Владимир Путин хочет продолжения "этого гуманитарного моста".

Он добавил, что Турция прилагает все усилия к нейтрализации конфликта России и Украины. Также он отметил, что заключение мире не означает поражение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки.