Старенького на новый срок. Как победа Эрдогана на выборах повлияет на Россию и Алтайский край

На выборах президента Турции одержал победу действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. О том, как это отразится на взаимоотношениях Турции и России, а также на Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Между Западом и Россией

Турцию и Россию часто считают историческими соперниками еще со времен их имперского прошлого. Страны неоднократно переживали то потепления отношений, то похолодания. Однако с приходом к власти в Турции правительства Реджепа Эрдогана отношения с Россией стали действительно улучшаться, особенно заметно это в экономической сфере. За годы его правления товарооборот между странами вырос в несколько раз.

После начала Россией специальной военной операции на территории Украины отношения между странами вышли на новый уровень. Так, еще в начале конфликта турецкий лидер стал пытаться выступать посредником между сторонами — переговоры весной 2022 года между Россией и Украиной проходили именно в Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. kremlin.ru

Турция стала единственной страной-участницей блока НАТО, которая не ввела против России экономические санкции. Более того, турецкие товары не просто по-прежнему возят в Россию - товарооборот между странами в 2022 году вырос на 84%.

Кроме того, Россия продолжает реализовывать в Турции крупные проекты. Так, российские специалисты продолжают строительство атомной электростанции «Аккую». Более того, в октябре 2022 года Путин и Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газораспределительного хаба, через который можно было бы транспортировать газ с поврежденных «Северных потоков». Это повлечет не только создание торговой площадки в Турции, но и развитие инфраструктуры.

Связи Турции с Алтайским краем

После введения санкций странами Евросоюза, США и другими, Турция стала играть большую роль для транспортной обеспеченности России — турецкие аэропорты превратились в места для пересадки для полетов в Европу и другие страны, в том числе и для алтайских пассажиров.

Важное значение Турция имеет для российского туристического рынка. Так, российский турпоток в Турцию в I квартале 2023 года превысил доковидные показатели на 142%. Кроме того, активно пользуются турецким направлением туристы из Алтайского края, а многие туркомпании в Барнауле продолжают продавать туры на турецкие курорты.

Отдых в Турции. Екатерина Анисимова

Турция — один из важнейших игроков в зерновой сделке. Напомним, зерновая сделка заключена в 2022 году в Стамбуле. Документ Россия и Украина заключили отдельно: каждая из стран подписала его с Турцией и ООН.

Алтайский край — один из главных производителей продовольствия в стране. При этом алтайские аграрии переживают из-за низких цен на зерно. Об этом алтайские аграрии говорили в апреле этого года на круглом столе в Барнауле. Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков заявил, что ситуация создалась фактически безвыходная, единственный путь решения проблемы - возобновление экспорта сельхозпродукции.

Никогда я не выступал так критически, но сегодня понимаю: если не будут приняты срочные меры, Сибирь окажется в серьезном кризисе. Растет тревога из-за цен на продукцию будущего урожая и внушительных переходящих запасов. Я не знаю, какая культура будет востребована. Даже по приблизительным подсчетам, в России останется 40-45 миллионов тонн пшеницы, а это в два раза больше, чем в предыдущие годы, - отметил Балаков.

В Турции. Анна Зайкова

Что будет при Эрдогане?

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2001 году он создал Партию справедливости и развития (ПСР), которая победила на парламентских выборах. Эрдоган избирался премьер-министром страны максимально возможные три срока. После этого он провел конституционную реформу, по которой Турция из парламентской становилась президентской республикой. С 2014 года Эрдоган является президентом страны.

Можно предположить, что резких изменений в российско-турецких отношениях не произойдет. На протяжении многих лет Эрдоган проводит независимую политику и балансирует между Западом и Востоком, зарабатывая на этом дополнительные политические «очки». Попытки выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной также приносят Эрдогану дополнительный политический вес на международной арене.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин. turkey.mid.ru

Кроме того, турецкий лидер очевидно осознает экономические выгоды от сотрудничества с российской стороной. В свою очередь Россия также заинтересована в сохранении статус-кво в отношениях на этом направлении. Доказательством того служит отсрочка платежей по счетам за природный газ на сумму 600 млн долларов до 2024 года, которую российские власти предоставили турецкой стороне.