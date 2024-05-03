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Политика

При участии Анатолия Чубайса заработал Центр российских исследований в Израиле

Центр российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета заработал в Израиле.

Анатолий Чубайс назван организатором группы спонсоров нового академического подразделения, сообщается на сайте вуза.

Задачами центра станет комплексное исследование будущего России, указывает «Фонтанка».

Центр планирует изучать историю России после 1991 года.

Ранее Чубайса обвинили в госизмене. Депутат Госдумы предложил проверить его работу в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны.

Автор инициативы — Султан Хамзаев.

Парламентарий намерен подать соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет. По мнению депутата, поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена.

Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.

Также адвокат Чубайса отреагировала на сообщения о смене имени миллиардера.

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