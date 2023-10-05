5 октября
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Жизнь

Мойше или Анатолий: адвокат Чубайса отреагировала на сообщения на смену имени миллиардера

Во время проведения экономического форума во Владивостоке президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то «Мойше Израилевич».

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
spichky.ru.

Глава государства был в недоумении. Он сказал, что не понимает, зачем Чубайс это делает: «Чушь какая-то», пишет РБК.

По заявлению адвоката Чубайса — Ольги Козыревой — он не менял имя, пишет РИА Новости.

Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.

Ранее Чубайс рассказал, почему ушел в отставку. Он объяснил свой уход желанием защитить зеленую энергетику.

Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.

Также сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.

В апреле 2022 года Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

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