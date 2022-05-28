Силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе

По словам собеседника агентства, свидетелей из окружения Чубайса допросили. Есть информация, что на счетах в европейских банках Чубайс может держать несколько миллиардов.
В интересах следствия не уточняется, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Ранее сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.
По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.
21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».