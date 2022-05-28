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Жизнь

Силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе

У экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса могут быть скрытые счета в Европе. Их поиском уже занимаются российские силовики, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

По словам собеседника агентства, свидетелей из окружения Чубайса допросили. Есть информация, что на счетах в европейских банках Чубайс может держать несколько миллиардов.

В интересах следствия не уточняется, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Анатолий Чубайс с семьей отдыхает в Горном Алтае. Март 2021 года
Анатолий Чубайс с семьей отдыхает в Горном Алтае. Март 2021 года
Страница Анатолия Чубайса в Facebook.

Ранее сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.

21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

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