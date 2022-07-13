Чубайс рассказал, почему ушел в отставку

Она объединяет инвесторов в «зеленую» энергетику, отмечает «Интерфакс».
Вексельберг сменил на этой должности Анатолия Чубайса, сообщили в самой ассоциации.
Сам Чубайс, добровольно ушедший в отставку, остался членом президиума организации.
Он объяснил свой уход желанием защитить зеленую энергетику.
«Моя цель — не пост председателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на возобновляемые источники энергии в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — сказал Чубайс в интервью ТАСС.
Ранее появились сообщения о том, что Анатолий Чубайс покинул Россию, напоминает bfm.ru. Одновременно его уволили с должности спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.
Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.
Также
сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.
По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.
21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».