Чубайс рассказал, почему ушел в отставку

Она объединяет инвесторов в «зеленую» энергетику, отмечает «Интерфакс».

Вексельберг сменил на этой должности Анатолия Чубайса, сообщили в самой ассоциации.

Сам Чубайс, добровольно ушедший в отставку, остался членом президиума организации.

Он объяснил свой уход желанием защитить зеленую энергетику.

«Моя цель — не пост председателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на возобновляемые источники энергии в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — сказал Чубайс в интервью ТАСС.