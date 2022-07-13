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Экономика

Чубайс рассказал, почему ушел в отставку

Российский миллиардер, глава совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Она объединяет инвесторов в «зеленую» энергетику, отмечает «Интерфакс».

Вексельберг сменил на этой должности Анатолия Чубайса, сообщили в самой ассоциации.

Сам Чубайс, добровольно ушедший в отставку, остался членом президиума организации.

Он объяснил свой уход желанием защитить зеленую энергетику.

«Моя цель — не пост председателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на возобновляемые источники энергии в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — сказал Чубайс в интервью ТАСС.

Ранее появились сообщения о том, что Анатолий Чубайс покинул Россию, напоминает bfm.ru. Одновременно его уволили с должности спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.

Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.

Также

сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.

21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

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