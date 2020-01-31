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Политика

Приболевший глава Алтая поборол хворь и встретился с министром здравоохранения

Глава Алтая Олег Хорохордин, которого на днях госпитализировали, успокоил всех, кто переживал за его здоровье. «Слухи сильно преувеличены», — написал он в Instagram.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
https://www.instagram.com/khorokhordin.official/

Хорохордин рассказал, что его здоровье «достаточно крепкое, чтобы работать на благо жителей Республики Алтай», а также выразил уверенность в отечественной медицине.

«Я уверен, что если по какой-то независящей от меня причине оно все-таки пошатнется, медики, как я мог убедиться вчера, смогут прийти на помощь», — отметил глава региона.

Он рассказал, что провел рабочую встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, на которой обсудил строительство нового перинатального центра и развитие санаторно-курортного лечения в республике.

Также Хорохордин не упустил возможности напомнить подписчикам следить за здоровьем, проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год, правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что Олега Хорохордина госпитализировали в Москве из-за проблем с желудком.

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