17 апреля
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Политика

Программу «Земский тренер» предложили запустить в Алтайском крае

Члены алтайского Молодежного парламента предложили краевым властям принять программу для сельских спортивных тренеров. О том, кого она затронет и поддерживают ли эту идею в краевом минспорта — в материале altapress.ru.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Поддержать молодых тренеров на селе

Председатель комиссии краевого Молодежного парламента по спорту и молодежному туризму Эльдар Керимов предложил на очередной сессии МПАК разработать и принять в крае программу «Земский тренер». По аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», она должна привлечь в села края молодых специалистов спортивного профиля.

Принять участие в программе смогут спортивные тренеры в возрасте до 35 лет, которые имеют профильное образование и готовы отработать в селе не менее пяти лет. Керимов предложил предоставлять им разовую стимулирующую выплату и привел в пример Челябинскую область, где подобная программа уже работает.

«В Челябинской области подобный опыт помог укомплектовать штат сотрудников сельских спортшкол, поэтому мы тоже предлагаем делать единовременные выплаты выпускникам при трудоустройстве в села», — заявил Керимов.

Эльдар Керимов.
Эльдар Керимов.
Пресс-служба АКЗС.

В Челябинской области для тренеров, прибывших в села и города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Общее условие для всех категорий специалистов — отработать пять лет с момента заключения договора о предоставлении выплаты.

Эльдар Керимов рассказал об итогах анкетирования студентов вузов и ссузов в возрасте от 16 до 22 лет. Большая часть опрошенных родились и выросли в сельской местности. После обучения около 65% планируют работать по специальности тренерами. Однако половина опрошенных не хотят возвращаться назад в села, чтобы трудится по профессии — мешает низкая зарплата и отсутствие жилья.

Идея не нова

Содокладчиком по этому вопросу выступил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев. Он отметил, что поддержка сельских тренеров — важная задача. Также он заявил о поддержке инициативы молодых парламентариев и о готовности работать в этом направлении.

Максим Рябцев на сессии МПАК.
Максим Рябцев на сессии МПАК.
Пресс-служба АКЗС.

«Тренер, он тоже наставник, даже не меньше, чем учитель, и не меньшее внимание ему надо уделять. Поэтому идея создания программы «Земский тренер» получила такой отклик," — сказал Рябцев.

Министр спорта выразил надежду, что такую программу в Алтайском крае разработают, и необходимая финансовая поддержка тренеров найдется. Также Рябцев сообщил, что идея создания подобной программы поднимается не уже не первый год, в том числе и на федеральном уровне.

Идея создания программы «Земский тренер» в Алтайском крае действительно не нова. Так, на круглом столе ИД «Алтапресс», посвященном проблемам массового спорта, подобную мысль высказывал генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин. По его словам такая программы привлекала бы молодых специалистов в районы, закрепляла их на местах и гарантировала дополнительные привилегии.

Вадим Смагин на круглом столе в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Вадим Смагин на круглом столе в ИД «Алтапресс».
Анна Зайкова

Члены Молодежного парламента единогласно поддержали инициативу. Теперь предложение направят на рассмотрение в АКЗС и Молодежный парламент при Государственной Думе.

Ранее в МПАК предложили использовать «Пушкинскую карту» в зоопарках.

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