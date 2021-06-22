22 июня
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Политика

Прокуратура потребовала провести новую проверку высказываний Соловьева о Гитлере

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу высказывания Владимира Соловьева в телеэфире, в котором журналист отметил «доблесть» Гитлера, воевавшего во время Первой мировой войны, пишет МК.

Соловьев заплакал во время эфира.
Соловьев заплакал во время эфира.
кадр из видео.

После направления жалобы в Савеловскую прокуратуру ведомство отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в отделе МВД по району Беговой, и вернуло материалы для проведения дополнительной проверки.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в феврале журналист заявил, что политик Алексей Навальный не заслуживает уважения, и сравнил его с Гитлером, пишет «Росбалт». И подчеркнул, что тот «в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны».

Впрочем, и сам телеведущий тоже не служил в армии, но это не стало предметом обсуждения.

Ранее Соловьев заплакал во время эфира, когда рассказывал о своем визите на мемориальное кладбище, на котором похоронены сотни тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны.

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