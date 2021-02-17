Соловьев похвалил даже Гитлера в прямом эфире, чтобы пристыдить Навального

Российский телеведущий Владимир Соловьев во время прямого эфира, обсуждая жизнь и судьбу оппозиционера Алексея Навального, похвалил военного преступника Адольфа Гитлера.

Соловьев похвалил Гитлера за то, что тот служил в армии, а Навальный — нет. Впрочем, и сам телеведущий тоже не служил в армии, но это не стало предметом обсуждения.

«Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — подчеркнул Соловьев.

Кто такой «гульфикфюрер»? Дело в том, что осенью 2020 года немецкое издание Der Spiegel удостоило Навального звания Oppositionsführer (фюрер российской оппозиции). А в декабре оппозиционер заявил, что его отравили — нанесли яд на гульфик синих трусов.

После эфира разгорелся скандал. Соловьева предложили привлечь по статье о реабилитации нацизма. Кстати, по этой статье Генпрокуратура проверяет журналиста Александра Невзорова, который раскритиковал новый фильм про Зою Космодемьянскую.

Президент фонда «Холокост» Алла Гербер назвала Соловьева подлецом. По ее мнению, телеведущий — «сумасшедший и опасный» человек.

«Такие люди непредсказуемы, они могут все что угодно сказать, сделать, ударить, унизить. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком. Назвать Гитлера смелым человеком — это надо нам смело назвать Соловьева подлецом. Когда-то, когда Соловьев был более или менее похож на человека, он подошел ко мне и сказал: „Аллочка, а вот ты знаешь, я — еврей“», — резко высказалась Гербер.

Напомним, ранее Соловьев заплакал во время эфира, когда рассказывал о своем визите на мемориальное кладбище, на котором похоронены сотни тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны.