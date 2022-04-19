Главное за 18 апреля
-
Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи 18 апреля уничтожены 16 украинских военных объектов. В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, в районе Буда ракетой «воздух-воздух» сбит беспилотник. Армейской авиацией уничтожено 8 танков и других боевых бронированных машин;
— Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск;
— Российские артиллерийские подразделения в течении ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника;
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотников. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населённому пункту Чернобаевка;
— Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. В районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»; в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива. Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское. В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов.
-
Минобороны РФ впервые опубликовало список с персональными данными погибших в ходе операции ВС РФ украинских военных. Как сообщили в Минобороны, реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны с начала спецоперации составляют 23 367 человек.
Экономика, что с ней происходит
- Ассоциация работодателей и Ассоциация немецких профсоюзов Германии выступили против введения эмбарго на поставки природного газа из России, отметив, что это приведет к остановке производства, дальнейшей деиндустриализации и сокращению рабочих мест в стране, сообщает агентство DPA. В химическом концерне BASF также отметили, что Россия поставляет в Германию половину всего газа, необходимого стране, и пока эти объемы не могут быть заменены газом из других источников.
- Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, об этом сообщала ранее пресс-служба Центробанка. Такая возможность будет действовать в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Однако, как уточнил регулятор, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
- ЦБ РФ не будет любыми методами возвращать инфляцию к цели, но по-прежнему ждет ее возвращения к 4% в 2024 году.
- Эльвира Набиуллина сообщила, что 52 иностранные организации из 12 стран мира присоединились к российскому аналогу SWIFT.
- Российские банки в этом году могут выдать льготную ипотеку на общую сумму до 2 трлн руб.
- Сбербанк сообщил об остановке масштабной атаки на карты россиян. По данным банка, украинский разработчик приложений собирал данные карт пользователей, а потом предпринял попытку списать с них средства. В общей сложности банк отклонил сотни тысяч попыток списаний, отметили в Сбербанке.
- Производители упаковочного картона решили сократить производство из-за упавшего спроса на 25%. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.
- Деревообрабатывающие заводы Белоруссии в условиях европейских санкций переориентируют экспорт в Россию и Китай, заявил председатель белорусского госконцерна «Беллесбумпрома» Михаил Касько, сообщает «Интерфакс».
- Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Сети вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.
- В России с 18 апреля вступило в силу требование Центробанка по ограничению эквайринговой комиссии на покупки социально-значимых товаров и услуг. Из-за этого некоторые банки меняют свои программы лояльности и сокращают кэшбэк. Такое решение уже приняли Сбербанк, Росбанк и «Русский стандарт».
- За первые три месяца 2022 года доля иностранного капитала в объеме инвестиций в коммерческую недвижимость составила лишь 1,8% от общего объема, а по итогам года она будет близкой к нулю, говорится в поступившем в редакцию РБК исследовании аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.
- Производители продуктов питания опасаются, что власти РФ в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур. Они просят правительство не принимать такое решение, иначе пищевая отрасль, которая уже ощущает последствия рестрикций Евросоюза, окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.
- «ВымпелКом» получил партию телекоммуникационного оборудования от Huawei. Поставка прошла по ранее заключенному контракту.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин уверен, что стратегия западного «экономического блицкрига» в отношении России провалилась. «Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов», — сказал Путин.
- Экономика России может жить на запасах лишь временно, уже во втором или начале третьего квартала 2022 года она войдет в период структурной трансформации, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Франция не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине, заявил госсекретарь при МИД Клеман Бон.
- Виктор Медведчук попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя»: «Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал он.
Реакция: люди, сообщества
- Сильнейшие фигуристы мира должны бороться за медали на всех турнирах, отстранение россиян ни к чему хорошему не приведет. Такое мнение высказал Рафаэль Арутюнян, который тренирует чемпиона Олимпийских игр в Пекине, американца Нэйтана Чена. «Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы», — цитирует его РИА Новости.
- Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине вновь подвергся нападению вандалов, на входном портале были нанесены буквы «Z» и различные надписи, сообщает Tagesspiegel.
- Более 140 дел возбуждено в ФРГ из-за поддержки спецоперации России на Украине, сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland. Большинство случаев связано с использованием латинской буквы Z.
Информация, которую вы могли пропустить
- Королева Великобритании Елизавета II отказалась от фигурных свечей, которые она регулярно заказывала у любимого мастера из Новосибирской области. Об этом сообщает KP.RU.
- Приложение музыкального стимингового сервиса Spotify теперь недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России.
- Компания Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 79,45₽
- EUR 86,43₽
Отличного вторника! Кстати, загляните, что произошло 17 апреля: освобождение заложников в турецкой мечети, «скромный» запрос на 50 млрд и Харьков без Жукова.