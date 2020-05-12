Проверит лично: Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных надбавок»

Все медики, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, должны до 15 мая в обязательном порядке получить апрельские надбавки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по мерам борьбы с распространением коронавируса.

Еще 8 апреля Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными, пишет РБК.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул — все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили.

Также Путин попросил правительство и в том числе Минздрав обеспечить координацию и постоянный мониторинг по теме выплат.

«Прошу иметь в виду, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — заявил президент.

Глава государства также будет держать на контроле вопрос предоставления дополнительных страховых гарантий медработникам, которые заняты в борьбе с пандемией. Как отметил Путин, страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией.

Между тем Минздрав России пообещал разобраться с сокращением стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений за работу с коронавирусом.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась больница в Новосибирской области, где сотрудники получили 200−300 рублей доплаты за опасную работу во время пандемии — об этом рассказал водитель «скорой».

В Минздраве РФ подчеркнули, что до 30 апреля в регионы перечислили средства на выплаты до 15 мая медикам и другому персоналу больниц, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Конкретный перечень подразделений медорганизации и должностей медработников, на которых распространяются выплаты, определяет руководитель — главврач.

При этом в начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что водителям «скорых», которые работают с коронавирусными больными, необходимо доплачивать по 25 тыс. рублей в месяц.

Пока инициатива дошла до непосредственного получателя, она сократилась в сто раз — до 250 рублей. Теперь стала понятна причина — на местах деньги на выплаты получили, но решили высчитывать по минутам.