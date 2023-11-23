23 ноября
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Политика

Прямая линия Виктора Томенко пройдет 23 ноября. Можно ли еще задать вопросы

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 23 ноября в 17:00. Главе региона уже пришло много вопросов.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Как пройдет прямая линия с Виктором Томенко?

Губернатор ответит на вопросы от жителей Алтайского края в прямом эфире.

Эфир можно будет посмотреть во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Rutube.

Кроме того, послушать ответы на вопросы можно в прямых эфирах ГТРК "Алтай" и "Катунь 24" на радио и телевидении.

Также прямая текстовая трансляция будет проходить на сайте altapress.ru. Мы начнем ее в 17:00.

Как задать вопрос губернатору?

Есть несколько способов, чтобы задать вопрос главе региона:

  • позвонить по телефону 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса;
  • на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
  • на официальном сайте правительства региона.

Вопросы еще принимают.

Какие вопросы уже задали Виктору Томенко?

В этом году много вопросов поступило о финансировании дорог, благоустройстве городских площадок, пробках, ценах на социально значимые продукты. Например, на курицу и яйца.

Также часто спрашивают об аварийном жилье и зданиях. Например, жители села Буканское обеспокоены состоянием местной школы.

По данным алтайского ЦУР, на 22 ноября на прямую линию губернатора поступило более 1160 вопросов.

Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Затем – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района.

Напомним, что в прошлом году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря.

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