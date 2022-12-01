Прямая линия с Виктором Томенко: когда пройдет и как задать вопрос

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 2 декабря в 17:00. Главе региона уже пришло более тысячи вопросов.

Все, что нужно знать о прямой линии с губернатором — в материале altapress.ru.

В каком формате пройдет прямая линия с Виктором Томенко?

Прямая линия пройдет в формате, похожем на пресс-конференцию. Губернатор ответит на вопросы от жителей Алтайского края в прямом эфире.

Когда смотреть прямую линию?

Прямая линия с губернатором Алтайского края пройдет 2 декабря в 17:00. Посмотреть текстовую трансляцию можно будет на сайте altapress.ru и в наших социальных сетях.

Как задать вопрос губернатору?

Задать вопрос можно по телефону. Номера для каждого муниципалитета представлены ниже. Звонки принимают с 10:00 до 17:00.

Номера телефонов. t. me/altaigovernment.

Через специальную форму во «ВКонтакте».

Также можно оставить вопрос в виде комментария под постом с анонсом прямой линии в группе Центра управления регионом.

Задавать вопросы можно влоть до начала прямой линии, до есть до 2 декабря 17:00.

Где посмотреть трансляцию прямой линии?

Текстовую прямую трансляцию проведет altapress.ru, а также другие региональные СМИ.

Телезрители смогут посмотреть прямую линию на каналах «Катунь 24», «Россия 24», ОТР. По радио трансляцию проведут станции «Россия», «Катунь FM» и «Бизнес FM».

Кроме того, прямой эфир будут проводить во «Вконтакте» в официальном паблике правительства края и на странице Центра управления регионом.

Какие вопросы уже задали Виктору Томенко?

Чаще всего спрашивают об общественном транспорте, о ценах на проезд, о пробках. Много вопросов поступило о газификации: жители поселков часто жалуются на то, что в их домах не провели ресурс.

Также часто спрашивают о водоснабжении и аварийном жилье.

Есть вопросы о здравоохранении. Например, жители села Смоленское обеспокоены тем, что «власти уже несколько лет обещают новую поликлинику, но дело не движется».