28 ноября
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Жизнь

Губернатор Алтайского края встретился с военнослужащими и пообещал новое снаряжение

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал на полигон в Тоцком Оренбургской области и встретился с военнослужащими. Он проверил подготовку мобилизованных и ответил на вопросы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алтайского края встретился с военнослужащими и пообещал новое снаряжение
Губернатор Алтайского края встретился с военнослужащими и пообещал новое снаряжение
Правительство Алтайского края

Виктор Томенко посетил полигон, в котором проходят подготовку мобилизованные и добровольцы из Алтайского края.

Губернатор пообщался с военнослужащими и лично проверил ход подготовки. Офицерский состав попросил у Томенко дополнительное оснащение.

Правительство региона уже отправило спецтехнику для подготовки мобилизованных. По заявкам командиров приобрели новые сварочные аппараты, бензопилы, электротехнические изделия, перчатки.

Также власти заверили, что будут дальше поставлять экипировку и технические средства. Минсоцзащиты Алтайского края продолжает работать с военнослужащими и их семьями.

Ранее группа мобилизованных и добровольцев записала видеообращение губернатору Алтайского края, в котором сообщила, что половина из них так и не получили выплаты. Также они пожаловались на плохое обмундирование и нулевую военную подготовку.

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