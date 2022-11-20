20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Правительство Алтайского края отреагировало на жалобы мобилизованных

В Правительстве Алтайского края отреагировали на видеообращение мобилизованных, в котором они высказали свои просьбы и жалобы. Видео появилась в соцсетях и Telegram-каналах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Правительство Алтайского края заверило, что выплаты в размере 100 тыс. рублей получили все военнослужащие и добровольцы. Данные о них предоставляли военные комиссариаты.

Минсоцзащиты региона также запросило достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил.

Представители краевого правительства планируют выехать в Оренбургскую область в ближайшее время.

Ранее группа мобилизованных и добровольцев записали видеообращение губернатору Алтайского края, в котором сообщили, что половина из них так и не получила выплаты. Также они пожаловались на плохое обмундирование и нулевую военную подготовку.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость