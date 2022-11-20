Правительство Алтайского края отреагировало на жалобы мобилизованных

В Правительстве Алтайского края отреагировали на видеообращение мобилизованных, в котором они высказали свои просьбы и жалобы. Видео появилась в соцсетях и Telegram-каналах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Правительство Алтайского края заверило, что выплаты в размере 100 тыс. рублей получили все военнослужащие и добровольцы. Данные о них предоставляли военные комиссариаты.

Минсоцзащиты региона также запросило достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил.

Представители краевого правительства планируют выехать в Оренбургскую область в ближайшее время.

Ранее группа мобилизованных и добровольцев записали видеообращение губернатору Алтайского края, в котором сообщили, что половина из них так и не получила выплаты. Также они пожаловались на плохое обмундирование и нулевую военную подготовку.