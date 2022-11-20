Правительство Алтайского края отреагировало на жалобы мобилизованных

Правительство Алтайского края заверило, что выплаты в размере 100 тыс. рублей получили все военнослужащие и добровольцы. Данные о них предоставляли военные комиссариаты.
Минсоцзащиты региона также запросило достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил.
Представители краевого правительства планируют выехать в Оренбургскую область в ближайшее время.
Ранее группа мобилизованных и добровольцев записали видеообращение губернатору Алтайского края, в котором сообщили, что половина из них так и не получила выплаты. Также они пожаловались на плохое обмундирование и нулевую военную подготовку.