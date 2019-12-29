Путин борется с бедностью повышением МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

В целом, такое решение поможет увеличить доходы около 3 млн человек из числа самых малоимущих россиян. Стоимость решения для бюджетников — около 21 млрд рублей — на такую сумму вырастает ежемесячный фонд оплаты труда.

В целом повышение МРОТ составило 7,5%, что, по данным правительства РФ, немного опережает официальную инфляцию.

Напомним, 20 декабря правительство Алтайского края, руководство Алтайкрайсовпрофа и руководители союзов работодателей подписали региональное соглашение о росте зарплат.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: