Путин демонстрирует, что он не дедушка в бункере, пишут западные СМИ

«С большим наращиванием российских войск вблизи украинской границы, в аннексированном в 2014 году Крыму, эскалацией боев на востоке Украины и увеличением числа украинских жертв президент России Владимир Путин играет мышцами. Его возможные цели: запугивание и ослабление украинского президента Владимира Зеленского с целью демонстрации собственной стране, что он не старческий „дедушка в бункере“, как его представляет российский оппозиционный политик Алексей Навальный его представляет, а Западу — его бессилием перед лицом такого», — пишет издание.

Зеленский хочет сближения Украины с НАТО, отмечает издание.

«Для Берлина и Парижа это, вероятно, будет так же неприемлемо, как и раньше. Но другие инструменты, которыми обладают государства-члены ЕС (например, газопровод „Северный поток-2“ или действия против российских граждан, замешанных в коррупции), остаются неиспользованными. Несогласие и слабость (членов ЕС) быстрее приведут Путина в искушение вызвать беспокойство или что еще хуже», — говорится в публикации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе обострилась, пишет «Росбалт».

Между тем Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил — Россия никогда не была участницей этого конфликта, однако Москва не собиралась быть безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке Украины.