Путин и Байден согласились провести саммит

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В заявлении говорится, что Макрон предложил провести саммит между президентами, а затем со всеми заинтересованными сторонами «по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе».

«Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — гласит сообщение.

При этом саммит может пройти только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину». Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.