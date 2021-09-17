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Политика

Впервые в истории. Путин и Мишустин проголосовали дистанционно

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин проголосовали онлайн на думских выборах.

Владимир Путин отдал свой голос дистанционно.
Владимир Путин отдал свой голос дистанционно.
kremlin.ru

Впервые в истории России первые лица не явились на избирательные участки.

«Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате. Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве», — сказал президент.

Мишустин свой выбор сделал, не покидая рабочего кабинета в Доме правительства.

«Голосование на выборах депутатов Государственной Думы очень важно для всех нас. В эти дни мы, граждане России, определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», — приводит его слова пресс-центр правительства.

Видео процесса опубликовал «RIA_Kremlinpool»:

Напомним, Владимир Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с заболевшим COVID-19. Позже он уточнил, что в окружении заразились несколько десятков человек.

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