«Не выходи из комнаты». Почему Путин ушел на самоизоляцию и как он себя чувствует

6 Карантин главы повлияет на выборы?

«Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но сейчас очных мероприятий какое-то время не будет», — приводит слова Пескова Telegram-канал Пул N3.

Владимир Путин. kremlin.ru

Уход Путина на карантин не нанесет ущерб и выборам в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

«Владимир Путин сделал все необходимые шаги в ходе этой избирательной кампании. Это и раздача средств населению, и поездка на Дальний Восток, и так далее. Он ушел на самоизоляцию, поскольку в его окружении повысилось количество заболевших, и у него есть основания опасаться. Но для „Единой России“ его уход на самоизоляцию решительно ничего не означает, поскольку исход кампании уже практически ясен», — такое мнение выразил в эфире радио «Эхо Москвы» политолог Александр Морозов.