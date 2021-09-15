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Политика

«Не выходи из комнаты». Почему Путин ушел на самоизоляцию и как он себя чувствует

Российский президент Владимир Путин вынужденно ушел на удаленку. Рассказываем, в чем причина внепланового карантина и повлияет ли он на предстоящие выборы.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1 Когда Владимир Путин запланировал уйти на самоизоляцию?

О планах перейти на дистант президент заявил на встрече с паралимпийцами 13 сентября. Тогда он пожаловался на высокое число заболевших в его окружении.

Пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков при этом утверждал: Владимир Путин выразился об уходе на карантин образно.

2 Когда президент ушел на карантин?

14 сентября информацию об изоляции Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Кроме того, президент поделился подробностями своей самоизоляции с лидером Таджикистана Эмонали Рахмоном.

3 Путин болеет коронавирусом?

В пресс-службе Кремля уверяют, что российский президент полностью здоров. Его результаты теста на ковид отрицательные.

4 Лидер страны вакцинировался от коронавируса?

Да. Прививку он поставил весной. А препарат выбирал, исходя из длительности действия «Спутника V».

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com
5 Долго ли продлится путинская самоизоляция?

Об этом в Кремле не сообщают. Известно только, что президент контактировал с заболевшими. Их имена также не называют.

«Путину достаточно находиться на самоизоляции неделю. Из общих соображений, недели вполне достаточно. Однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают президента», — цитирует «Интерфакс» директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

6 Карантин главы повлияет на выборы?

«Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но сейчас очных мероприятий какое-то время не будет», — приводит слова Пескова Telegram-канал Пул N3.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Уход Путина на карантин не нанесет ущерб и выборам в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

«Владимир Путин сделал все необходимые шаги в ходе этой избирательной кампании. Это и раздача средств населению, и поездка на Дальний Восток, и так далее. Он ушел на самоизоляцию, поскольку в его окружении повысилось количество заболевших, и у него есть основания опасаться. Но для „Единой России“ его уход на самоизоляцию решительно ничего не означает, поскольку исход кампании уже практически ясен», — такое мнение выразил в эфире радио «Эхо Москвы» политолог Александр Морозов.

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