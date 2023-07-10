Путин и Пригожин встретились в Кремле спустя пять дней после мятежа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня, сообщают РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал. Он отметил, что на ней президент давал оценку событиям 24 июня.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.