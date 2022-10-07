7 октября
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Политика

Путин и военные. Верховный главнокомандующий ВС РФ отмечает 70-летний юбилей

Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 70 лет 7 октября. Традиционно, в день рождения главы многие СМИ публикуют фотоподборки с его участием.

Путин и военные.
Путин и военные.
kremlin.ru

Снимки с Главного военно-морского парада в акватории Невы, рабочая поездка Верховного главнокомандующего в Сирию, Парад Победы, армейские учения, давняя рабочая поездка в Японию.

Ранее представитель Кремля рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время армейских учений.

«Президент не был в военной форме. Он надел военную куртку. Связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», — объяснил Песков.

Путин и военные.
Путин и военные.
kremlin.ru

У президента нет генеральского звания, уточнил представитель Кремля. А единственная цель, по словам Пескова, которую он преследовал, надев бушлат, — «защититься от холода и дождя».

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