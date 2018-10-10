«Путин как красивая обертка»: главное из громкого интервью Сергея Шубенкова

Известный алтайский легкоатлет Сергей Шубенков дал развернутое интервью « Чемпионату », в котором довольно резко высказался о состоянии легкой атлетики в Барнауле, о зарплатах тренеров, рассказал, чем ему симпатичен коммунизм и какая, на его взгляд, роль президента Путина. Altapress.ru выбрал главное.

Об оснащении легкоатлетов в Барнауле — «как будто из говна и палок»

— В 12 лет я сказал маме, что хочу в лёгкую атлетику. Она немного загрустила, потому что сама всем этим занималась и знала положение дел. В общем, расстроилась, но на стадион отвела. И первая фраза, которую я услышал от тренера Сергея Клевцова (он обращался к маме), звучала так: «Ты представляешь, а у нас на стадионе всего четыре барьера, мы тут нормально даже занятие даже провести не можем». Это было в 2003 году, но за 15 лет толком ничего не изменилось. Те же барьеры то появляются, то пропадают.

— Ну вот по тендеру в школу недавно завезли непонятно что. Хорошие барьеры почти ничего не весят: ты их легко расставил, планку опустил или поднял. А наши — это тяжеленная конструкция на болтах, будто из говна и палок сделанная. И ведь они все сломаются очень быстро, и по тендеру придётся заказывать новые.

— Стадион «Динамо». Раньше там была обычная чёрная резина, мы воевали, чтобы сделали подходящее покрытие. Ну вот положили там недавно дорожку, так она уже непригодна, вся пошла дырами. То же самое с манежем «Политеха», где ещё мама тренировалась. Старую листовую резину поменяли, а на новой уже дыры до бетона. Причём масштаб беды был ясен сразу после ремонта: дорожка была кривой, крошилась.

Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков. Юрий Сушков

О закрытии тира для тренировок — «от греха подальше»

— Тир — такая кишка на 80 метров, кое-как слепленная в 90-е для тренировок биатлонистов. Сейчас это единственное место, где уложена нормальная дорожка и где мы можем работать зимой. Но так как здание строили с нарушениями, тир стал понемногу разваливаться: вывалился кусок стены, крыша стала течь. В итоге недавно тир решили закрыть, оставив только место для занятия штангой — это такой пятачок, где биатлонисты хранят оружие.

— Оказалось, наши в Барнауле сами решили - от греха подальше. Я и сам понимаю, что да, от греха стоит закрыть. Но давайте от греха вообще всю лёгкую атлетику закроем, давайте от греха вообще ничего делать не будем. Это вопрос принципиальный, потому что тренироваться мне просто негде будет.

— Когда Коллин Джексон (известный чемпион из Британии в беге на 110 метров с барьерами конца 1980-х — начала 1990-х годов) приезжал, я ему показывал протекающий тир. Он говорит: «Слушай, я в Кардиффе в колледже тренировался, штангу поднимал, а сам задницей к батарее прислонялся, потому что холодно». Получается, мы в какой-то степени закалились. Но проблема в другом: оставьте мне хотя бы этот протекающий тир!

— Кстати, а наш тир мы с Клевцовым всё-таки отстояли. Как только информация дошла до губернатора и его заместителя, все проблемы разрешились буквально за день-другой, нашлись деньги, и уже ведутся ремонтные работы. Надеемся, к зиме место для тренировок у нас будет.

Об отъезде и чиновниках — «им станет проще жить»

— Если я уеду из Барнаула, то многим чиновникам действительно станет проще жить. Им и так не хватает госфинансирования, чтобы детям экипировку покупать и на соревнования возить, а тут ещё я со своими требованиями.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Олег Богданов

О зарплатах тренеров — «уменьшили , а вы радуйтесь»

— Не так давно был классный прецедент, когда я выиграл чемпионат мира. Сразу после этого нас обрадовали в Барнауле известием, что уменьшили зарплату на 5%. Зарплата ведь и так сама по себе падает, не индексируется, а тут нам её натурально ещё уменьшили. Я такой говорю: «У вас, наверное, много человек чемпионат мира выиграли в этом году, раз вы всем так отрезали». Они: «Ну как, кому-то 50% убрали, а вам всего 5% срезали. Радуйтесь». Ну, мы и обрадовались. Никуда не пошли, скандалы не стали устраивать, только за тир боремся.

— У нас в ДЮСШ ставка 7 тысяч рублей. Я знаю одного мужчину, с которым служил ещё до того, как пришёл в ЦСКА. Он бывший дзюдоист, сейчас работает тренером на две ставки и получает по 7500 рублей за каждую.

— У нас можно прийти с минимальным образованием и работать за 7 тысяч. В этом я и вижу большую проблему, в том числе и допинговую. Новые люди работать в профессию не идут, а старые работают, как привыкли ещё в те времена, когда всё было как бы можно.

О допинговом скандале

— Если бы не международная политика и информационная война, то скандал бы так не раскрутили. Подрали бы, но потом всё равно бы успокоились. Тут, в отличие от того же «дела Скрипалей», были реальные виновные, мы потеряли больше 30 олимпийских медалей — крыть это было уже нечем. Это идеальная ситуация для тех сил, кто хотел Россию придушить, на место поставить. И они это сделали.

— Не знаю, насколько это сейчас актуально, но, видимо, была в головах у многих людей навязчивая мысль, что невозможно выигрывать честно. Все думают так: они там у себя жрут в США, значит, и мы здесь будем. Хотя откуда мы можем знать, кто и где там что жрёт? Я что, буду по тумбочкам у них там шариться и пилюли их искать? Мы можем только подозревать. Например, моя любимая мадам Кендра Харрисон (известная американская спортсменка в барьерном беге — прим ред.). Если она не попадает в национальную олимпийскую команду, а неделю спустя устанавливает мировой рекорд, то там наверняка что-то нечисто. Хотя, опять же, я не могу знать. Поэтому идею «они все жрут допинг» нужно искоренять. Никто не может знать, как там всё работает.

Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле. Виталий Уланов , «Алтайский спорт».

О симпатии к коммунизму

— Надо идти в сторону коммунизма, потому что нынешнее устройство общества себя изживёт, как когда-то изжили феодализм и рабовладельческое общество.

О претензиях к капитализму

— Вот что происходит при капитализме: богатые люди становятся ещё богаче, а бедные ещё беднее. Грубо говоря, ты возьми очень много денег, положи их в банк, а лучше в компании и акции, и ты будешь очень хорошо жить, не работая. А если у тебя денег нет, то тебе приходится работать очень много и тяжело, причём за постоянно уменьшающуюся зарплату.

О Путине — «у всех выигрывает , но ничего не решает»

— Давайте сравним Путина с теми, кто был в последние 100 лет. С тем же Сталиным давайте сравним. И он выигрывает у всех за явным преимуществом. В положительную сторону, конечно. Другое дело, что, судя по его риторике, он внутри страны ничего не решает. Функция у него как у красивой обёртки: хорошо говорить, остро шутить, вроде бы бороться за народ. Но на самом деле глобально мало что меняется.

О Навальном — «досуг для детей от Кремля»

— Забавный человек, без неприязни. Но я думаю, что это просто проект Кремля. Такая увеселительная программа для зрителей и организация досуга для детей. Меня это мало интересует, но будь у меня сын лет 16, я бы его на митинг отпустил при определённых условиях. Так, чтобы на памятники не лез, аккуратен был и не получил по морде.

О возможном депутатстве — «это без меня»

— Становиться винтиком в капиталистической машине угнетения рабочего класса? Нет, без меня. Будучи внутри государственной машины, ты движешься с ней только в одну сторону.