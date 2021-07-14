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Политика

Путин наградил мать Кадырова специальным знаком

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» мать главы Чечни Аймани Кадырову, говорится в указе.

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Награда присуждена матери Рамзана Кадырова с формулировкой «За вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Она руководит фондом имени своего мужа — первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Фонд был создан в 2004 году, после гибели Ахмата Кадырова в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

Бюджет фонда формируется в том числе за счет пожертвований бизнесменов и добровольно-принудительных взносов бюджетников. Также фонд является учредителем ряда коммерческих компаний, пишет polit.ru.

В июне 2020 года Фонд имени Ахмата Кадырова помог 207 малоимущим жителям Чечни внести выкуп за невест. Помощь в размере 50 тыс. рублей получили люди, которые собирались жениться, но не смогли собрать денег на калым для невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Аймани Кадырова уже награждали орденом Дружбы народов в 2008 году.

Сын

27 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерениях баллотироваться на новый срок. Рамзан Кадыров занял первое место в рейтинге самых богатых глав субъектов РФ. Его доходы за 2020 год — 381 млн рублей — выше, чем суммарный заработок остальных девяти губернаторов из топ-10 этого списка.

Год назад Кадыров декларировал 147 млн рублей дохода, в 2018 его доход за год (по официальным данным) составлял только 7,58 млн рублей. Таким образом, всего за два года глава Чечни в 50 раз приумножил свое состояние, не уточняя при этом источник доходов.

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