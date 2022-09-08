Путин наградил орденом алтайского депутата

«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу наградить Бооса Петра Рогустовича», — говорится в соответствующем документе.

Петр Боос работает в сельском хозяйстве почти 50 лет. Сначала он работал водителем, а затем председателем колхоза в Славгородском районе. Несколько лет занимал должность главы Немецкого национального района. Также был председателем местного райсовета.

С 2012 года Боос возглавляет предприятие по производству мясной и молочной продукции «Брюкке».

Ранее погибшего в ДНР алтайского общественника решили наградить посмертно.