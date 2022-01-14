Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря 2021 года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность, напоминает РИА Новости.

«У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы, хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты парламента.

Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте.

С декабря 2015 года Борис Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине.

С 2001 по 2003 он возглавлял МВД России, также был председателем Госдумы IV и V созывов.