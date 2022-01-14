14 января -19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия.

Борис Грызлов.
Борис Грызлов.
duma.gov.ru

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря 2021 года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность, напоминает РИА Новости.

«У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы, хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты парламента.

Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте.

С декабря 2015 года Борис Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине.

С 2001 по 2003 он возглавлял МВД России, также был председателем Госдумы IV и V созывов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость