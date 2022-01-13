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Жизнь

В Барнауле главврач ликвидированной «ненужной больницы» стал проректором в АГМУ

Бывший главврач ликвидированной горбольницы № 11 Андрей Коломиец стал проректором в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ), сообщает amic.ru.

Андрей Коломиец, главный врач клинической больницы № 11.
Андрей Коломиец, главный врач клинической больницы № 11.
Анна Зайкова.

Должности главврача Коломиец лишился в конце 2021 года, поскольку медучреждение упразднили. Новое назначение подтвердили в АГМУ.

«Заслуженный врач России будет работать проректором по развитию регионального здравоохранения. Впрочем, адаптироваться специалисту не придется. На протяжении многих лет он преподает в вузе, а с 2007 года заведует кафедрой травматологии и ортопедии», — отмечает издание.

Напомним, с 1 января 2022 года горбольница № 11 юридически перестала существовать — ее присоединили к горбольнице № 12.

На базе объединенной клиники планируют запустить краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2.

В январе 2021 года сообщили, что новое медучреждение возглавит Сергей Воронкин, главврач 12-й горбольницы. Однако позже стало известно, что он стал замминистра здравоохранения Алтайского края.

На пост руководителя претендовал и Коломиец, однако и он получил высокую должность. Кто в итоге возглавит новую клинику — неизвестно.

Ранее altapress.ru рассказал, как и зачем в Барнауле будут объединять две важнейшие больницы. Если кратко, то медучреждения требовали много затрат, при этом фактически находились на одной территории и дублировали друг друга.

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