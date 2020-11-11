Путин назначил друга губернатора Томенко 10-ым вице-премьером

Экс-глава Минэнерго РФ Александр Новак, как и ожидалось, получил пост заместителя председателя федерального правительства. Это будет 10-ый по счету зам главы кабмина. Соответствующий документ накануне подписал президент Владимир Путин.

Заявление по Каменскому району Виктор Томенко сделал в ходе визита министра энергетики РФ Александра Новака (справа).

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в тексте президентского указа.

Отметим, что о переходе Новака на пост вице-премьера и целом ряде изменений в федеральном кабмине стало известно еще в начале этой недели.

В правительстве произошли следующие перестановки. Пост министра транспорта получил Виталий Савельев, Минстрой возглавил Ирек Файзуллин, министром энергетики стал Николай Шульгинов, руководителем Минприроды стал Александр Козлов, должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики занял Алексей Чекунков.

Виктор Томенко и Александр Новак. altairegion22.ru.

Дружба Новака и Томенко

Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко и теперешний вице-премьер Александр Новак вместе учились в одном классе в норильской школе № 23. Оба окончили школу с серебряными медалями. Оба увлекаются баскетболом.

Они также учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле».

В свое время и Новак, и Томенко работали в правительстве Красноярского края. Уже после этого первый продолжил карьеру в Москве, а второй — в Алтайском крае.

В 2008—2012 годах Александр Новак занимал должность замминистра финансов, а затем возглавил Минэнерго РФ.