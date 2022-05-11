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Политика

Путин назначил глав пяти регионов, неожиданно оставшихся без руководителей

Президент России Владимир Путин подписал пять указов о назначении врио глав пяти регионов, сообщили на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, во вторник, 10 мая, пять глав регионов заявили об уходе в отставку.

До выборов, согласно указам президента, регионы возглавят:

  • врио главы Республики Марий Эл — Юрий Зайцев;

  • врио губернатор Кировской области — Александр Соколов;

  • врио губернатора Рязанской области — Павел Малков;

  • врио губернатора Саратовской области — Роман Бусаргин;

  • врио губернатора Томской области — Владимир Мазур.

До подписания указов Путин лично встретился с кандидатами. К примеру, Бусаргин, до назначения возглавлявший Росстат, рассказал президенту о планируемой работе на посту губернатора.

«Владимир Владимирович, у нас на сегодняшний момент намечены перспективы развития. Это в первую очередь социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала. В прошлом году регион закончил — впервые за десять лет — бюджет с профицитом, поэтому, если вами будет оказано доверие, то постараюсь весь свой опыт максимально приложить и его оправдать», — подчеркнул чиновник.

В ЦИК сообщили, что выборы глав в регионах пройдут в единый день голосования.

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