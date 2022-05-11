Путин назначил глав пяти регионов, неожиданно оставшихся без руководителей

Напомним, во вторник, 10 мая, пять глав регионов заявили об уходе в отставку.

До выборов, согласно указам президента, регионы возглавят:

До подписания указов Путин лично встретился с кандидатами. К примеру, Бусаргин, до назначения возглавлявший Росстат, рассказал президенту о планируемой работе на посту губернатора.

«Владимир Владимирович, у нас на сегодняшний момент намечены перспективы развития. Это в первую очередь социально-экономические вопросы и вопросы, касающиеся человека и инвестиционного потенциала. В прошлом году регион закончил — впервые за десять лет — бюджет с профицитом, поэтому, если вами будет оказано доверие, то постараюсь весь свой опыт максимально приложить и его оправдать», — подчеркнул чиновник.