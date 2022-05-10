10 мая
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Политика

Два губернатора заявили об уходе в отставку. Обновлено: уже пятеро

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, проработавший в этой должности 10 лет, покидает свой пост. Он сказал, что надо «давать дорогу молодым» и президент Владимир Путин «поддержал его позицию», сообщил «Коммерсантъ». Покидает свой пост и губернатор Кировской области Игорь Васильев, передает Lenta.ru.

Сергей Жвачкин.
Сергей Жвачкин.
gubernator.tomsk.ru

20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет, но его полномочия истекают осенью 2022 года.

Он отметил, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», и «конечно, нужно давать дорогу молодым». Политик подчеркнул, что «никогда не цеплялся за кресло».

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек… Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — приводит его обращение администрация Томской области.

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области. Портрет.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области. Портрет.
instagram.com/kolya_nehudoznik.

А вот глава Кировской области Игорь Васильев сказал, что покидает пост из-за окончания срока полномочий. Он немного младше Жвачкина — 31 мая ему исполнится 61 год. Васильев отметил, что намерен продолжить работать на федеральном уровне.

Игорь Васильев (справа).
Игорь Васильев (справа).
vk.com/gubernator_vasiliev

Отставку Сергея Жвачкина в Кремле обсуждали еще осенью 2021 года, сообщал РБК. Серьезное недовольство вызвали результаты «умного голосования».

Источники агентства объяснили, что регион обладает протестным потенциалом, а «Единая Россия» набрала на выборах в Госдуме меньше, чем в Новосибирской области и Красноярском крае.

Впрочем, политологи прочили отставку еще двух губернаторов — Александра Усса (Красноярский край), Валентина Коновалова (Хакассия). Оба пока остаются главами.

Обновлено в 20:24

Также подали в отставку губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Рязанской — Николай Любимов, а также глава Марий Эл Евстифеев.

Накануне майских праздников директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что в мае уйдут в отставку 5−7 губернаторов.

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