Два губернатора заявили об уходе в отставку. Обновлено: уже пятеро

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, проработавший в этой должности 10 лет, покидает свой пост. Он сказал, что надо «давать дорогу молодым» и президент Владимир Путин «поддержал его позицию», сообщил « Коммерсантъ ». Покидает свой пост и губернатор Кировской области Игорь Васильев, передает Lenta.ru .

20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет, но его полномочия истекают осенью 2022 года.

Он отметил, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», и «конечно, нужно давать дорогу молодым». Политик подчеркнул, что «никогда не цеплялся за кресло».

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек… Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — приводит его обращение администрация Томской области.

Сергей Жвачкин , губернатор Томской области. Портрет. instagram.com/kolya_nehudoznik.

А вот глава Кировской области Игорь Васильев сказал, что покидает пост из-за окончания срока полномочий. Он немного младше Жвачкина — 31 мая ему исполнится 61 год. Васильев отметил, что намерен продолжить работать на федеральном уровне.

Игорь Васильев ( справа). vk.com/gubernator_vasiliev

Отставку Сергея Жвачкина в Кремле обсуждали еще осенью 2021 года, сообщал РБК. Серьезное недовольство вызвали результаты «умного голосования».

Источники агентства объяснили, что регион обладает протестным потенциалом, а «Единая Россия» набрала на выборах в Госдуме меньше, чем в Новосибирской области и Красноярском крае.

Впрочем, политологи прочили отставку еще двух губернаторов — Александра Усса (Красноярский край), Валентина Коновалова (Хакассия). Оба пока остаются главами.

Обновлено в 20:24

Также подали в отставку губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Рязанской — Николай Любимов, а также глава Марий Эл Евстифеев.

Накануне майских праздников директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что в мае уйдут в отставку 5−7 губернаторов.