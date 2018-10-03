Путин назначил врио главы Хакасии бывшего пресс-секретаря

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио главы республики Хакасия, сообщает «Интерфакс».

До 3 октября Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. Путин уже подписал указ о его новом назначении.

В указе отмечается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий главы Республики Хакасия Виктора Зимина. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин попросил Михаила Развожаева в качестве врио главы Хакасии подготовить там проведение выборов, а затем пообещал вернуть его на работу в Москву. Ранее сообщалось, что мэр Абакана Николай Булакин прямо в Кремле отказался от предложения возглавить Хакасию.

Что известно о Михаиле Развожаеве?

Михаил Развожаев родился в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педуниверситета.

С октября 2008 года по август 2012 года работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 года по июль 2014 года являлся замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

Являлся также пресс-секретарем губернатора Красноярского края. Затем занял пост замначальника управления пресс-службы губернатора, позднее вновь назначен пресс-секретарем губернатора и по совместительству заместителем начальника управления информационной политики.

В июле 2014 года назначен на должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. С 1 октября 2014 года становится заминистра РФ по делам Северного Кавказа.

Указом президента РФ 3 октября назначен на должность врио главы Республики Хакасия, пишет ruspekh.ru.

Проблемные выборы

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.

21 сентября Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики.

В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября.

Однако 2 октября стало известно, что справедливоросс Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

В случае отказа от участия в выборах Александра Мяхара, в соответствии с законодательством будет проводиться голосование за одного кандидата, которому для победы необходимо будет набрать более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Второй тур голосования на выборах в Хакасии состоится 21 октября.