Путин обратится к россиянам где-то между парадом Победы и голосованием по Конституции

Президент России может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по Конституции 1 июля, сообщает « Интерфакс ».

О том, что президент попросит соотечественников о поддержке в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, агентству рассказали два информированных источника.

По словам одного из них, обращение состоится между днем голосования и парадом — где-то посередине этих двух дат. Другой уточнил, что среди возможных дат также рассматривают 29 и 30 июня.

Собеседники также отметили, что тему поправок Путин затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России, который покажут 22 июня.

Ранее Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию.