Путин оценил динамику спецоперации на Украине

Российский лидер дал оценку динамике СВО в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Динамика положительная. Все развивается в рамках министерства обороны и Генштаба», — заявил Владимир Путин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группой войск.
Между тем появились сообщения об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Но секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак опроверг эту информацию.
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