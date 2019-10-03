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Политика

Путин пошутил о вмешательстве в американские выборы, но юмор оценили не все

На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин в шутку пообещал, что Россия вмешается в выборы президента США в 2020 году. Однако в США его слова восприняли серьезно, пишет ТАСС.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

На форуме корреспондент NBC News спросил у Владимира Путина, намерена ли Москва повлиять на ход президентской гонки в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует», — ответил Путин и попросил об этом «никому не говорить».

В Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре США прокомментировали шутку российского лидера. По их словам, Соединенные Штаты обладают всеми инструментами, чтобы противостоять вмешательству России в президентские выборы в США в 2020 году.

Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы. Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не вмешивается в дела других стран, и именно в этом главное отличие РФ от США. По словам российского президента, такие обвинения являются «верхом абсурда».

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