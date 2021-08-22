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Политика

Путин посмотрел, как на Поклонной горе торжественно подняли флаг России

Президент Владимир Путин 22 августа принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России.

Владимир Путин на церемонии поднятия флага России.
Владимир Путин на церемонии поднятия флага России.
kremlin.ru.

Как сообщает пресс-служба Кремля, мероприятие состоялось в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации.

«Церемония прошла в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 года», — говорится в официальном сообщении.

Как информирует РЕН-ТВ, в начале мероприятия начальник почетного караула доложил президенту о готовности поднять государственный флаг. Подъем флага сопроводили исполнением композиции «Славься» Михаила Глинки. После этого прозвучал гимн РФ.

Напомним, что в Барнауле торжество по случаю дня флага состоялось на набережной Оби.

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