Путин посмотрел, как на Поклонной горе торжественно подняли флаг России

Как сообщает пресс-служба Кремля, мероприятие состоялось в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации.
«Церемония прошла в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 года», — говорится в официальном сообщении.
Как информирует РЕН-ТВ, в начале мероприятия начальник почетного караула доложил президенту о готовности поднять государственный флаг. Подъем флага сопроводили исполнением композиции «Славься» Михаила Глинки. После этого прозвучал гимн РФ.
Напомним, что в Барнауле торжество по случаю дня флага состоялось на набережной Оби.