Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал провести парад, но попозже

9 мая на Красной площади президент РФ Владимир Путин возложил букет алых роз к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память всех погибших во времена Великой Отечественной войны. Также глава государства обратился к россиянам и поздравил их с праздником.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России с Днём Победы.

Президент РФ
Владимир Путин:

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это — бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат.

Владимир Путин отметил, что россияне обязательно, как обычно, широко и торжественно отметят юбилейную дату, сделают это достойно, как им велит долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Также президент призвал к единству и напомнил, что ветераны сражались за жизнь — против смерти. И граждане России всегда будут равняться на их сплочённость и стойкость.

Напомним, 75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.

Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость