Путин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал провести парад, но попозже

Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России с Днём Победы.
Президент РФ
Владимир Путин:
Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это — бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат.
Владимир Путин отметил, что россияне обязательно, как обычно, широко и торжественно отметят юбилейную дату, сделают это достойно, как им велит долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.
Также президент призвал к единству и напомнил, что ветераны сражались за жизнь — против смерти. И граждане России всегда будут равняться на их сплочённость и стойкость.
Напомним, 75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.
Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.
Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».
Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.
Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.
Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.