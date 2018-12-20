Путин предложил некоторым губернаторам освободить свои места

«Нужно понять, они (регионы) справятся с этим или нет. Конечно, это вопрос, и некоторые говорят: „Это невозможно“. Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма», — сказал Путин.