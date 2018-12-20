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Политика
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Путин предложил некоторым губернаторам освободить свои места

Главы регионов, заявляющие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны «освободить свое место» для тех, кто с этой задачей справится, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Большая пресс-конференция Путина, 2018.
Большая пресс-конференция Путина, 2018.
kremlin.ru

«Нужно понять, они (регионы) справятся с этим или нет. Конечно, это вопрос, и некоторые говорят: „Это невозможно“. Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма», — сказал Путин.

Он отметил, что «не видит» в регионах тех, кто говорит, что это невозможно, пишет bfm.ru.

«Я очень рассчитываю на хорошую, консолидированную работу, слаженную работу федерального центра и регионов. Да, там нужно что-то скорректировать в показателях, коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели», — добавил глава государства.

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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