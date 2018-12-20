Путин предложил некоторым губернаторам освободить свои места

«Нужно понять, они (регионы) справятся с этим или нет. Конечно, это вопрос, и некоторые говорят: „Это невозможно“. Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма», — сказал Путин.
Он отметил, что «не видит» в регионах тех, кто говорит, что это невозможно, пишет bfm.ru.
«Я очень рассчитываю на хорошую, консолидированную работу, слаженную работу федерального центра и регионов. Да, там нужно что-то скорректировать в показателях, коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели», — добавил глава государства.
Ежегодная пресс-конференция главы государства транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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