Путин предложил по-новому формировать правительство России

Президент России Владимир Путин предложил по-новому формировать федеральное правительство и повысить роль парламента в этом вопросе.

Об этом глава государства высказался в ходе своего послания Федеральному собранию.

По словам Путина, политическая система в стране позволяет изменить подходы при формировании кабинета министров.

Согласно предложению президента, Государственной Думе доверят утверждение кандидатуры председателя правительства РФ. Кроме того, Путин предложил передать в ведение народных избранников и согласование федеральных министров и вице-премьеров по представлению главы кабмина.

При этом глава государства выступил с инициативой, согласно которой президент будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры.

Подобные нововведения, по словам Путина, станут серьезными изменениями в политической системе государства. Он также подчеркнул, что реализация таких инициатив повысит роль и значение парламента, а также увеличит ответственность политических партий.

Кроме того, президент высказался и о ранее звучащих предложениях внести изменения в Конституцию РФ в той части, где говорится о том, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

Путин отметил, что считает такие предложения справедливыми, хоть и не первостепенными.