Путин предложил по-новому формировать правительство России

Об этом глава государства высказался в ходе своего послания Федеральному собранию.
По словам Путина, политическая система в стране позволяет изменить подходы при формировании кабинета министров.
Согласно предложению президента, Государственной Думе доверят утверждение кандидатуры председателя правительства РФ. Кроме того, Путин предложил передать в ведение народных избранников и согласование федеральных министров и вице-премьеров по представлению главы кабмина.
При этом глава государства выступил с инициативой, согласно которой президент будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры.
Подобные нововведения, по словам Путина, станут серьезными изменениями в политической системе государства. Он также подчеркнул, что реализация таких инициатив повысит роль и значение парламента, а также увеличит ответственность политических партий.
Кроме того, президент высказался и о ранее звучащих предложениях внести изменения в Конституцию РФ в той части, где говорится о том, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.
Путин отметил, что считает такие предложения справедливыми, хоть и не первостепенными.