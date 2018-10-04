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5 октября
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8

Путин прилетел в Индию, чтобы подписать соглашение о поставке зенитных ракет

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом. Ключевой документ, который планируется подписать в ходе встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, — соглашение о поставках в Индию российского оружия, сообщили «РИА Новости».

Зенитная ракетная система С-400.
Зенитная ракетная система С-400.
vk.com/mil

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление. Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 млрд долларов.

Визит Путина в Индию начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Моди.

В ходе ужина лидеры, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии.

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