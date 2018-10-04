Путин прилетел в Индию, чтобы подписать соглашение о поставке зенитных ракет

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление. Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 млрд долларов.
Визит Путина в Индию начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Моди.
В ходе ужина лидеры, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии.