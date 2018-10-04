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Путин дал «добро» пенсионному пакету законов

Вечером 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе, принятый Госдумой 27 сентября и одобренный Советом Федерации, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Пакет законов вносит изменения в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста, вносит в Бюджетный кодекс изменения в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.

Предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан России на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин, пишет polit.ru.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год. Полностью же пенсионная реформа должна завершиться в 2034 году.

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