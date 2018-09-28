Рекордно увеличилось число россиян, недовольных работой Путина

Число опрошенных россиян, которые не одобряют работу президента России Владимира Путина, впервые с 2013 года выросло до 33%, сообщает « Левада-центр ».

Деятельность президента РФ Путина в сентябре одобрили меньше респондентов, чем в августе: 67% против 70%. Затруднились с ответом 1% опрошенных.

Выросло число опрошенных россиян, одобряющих деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева увеличилось до 33% (в августе 28%), и уменьшилось не одобряющих до 67% (в августе 71%), пишет polit.ru.

Опрос проведен 20−26 сентября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Ранее россияне высказались об участии в митингах против пенсионной реформы.