Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что Матвиенко присвоено звание Героя Труда за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».
7 апреля Валентине Матвиенко исполняется 75 лет, напоминает Газета.Ru.
Ранее Валентина Матвиенко обратилась к жителям Алтайского края.
Матвиенко отметила, что регион ждут новые возможности и он еще долго будет вносить огромный вклад в укрепление российской государственности.
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