Путин прокомментировал разразившийся скандал между режиссером и главой Чечни

Ранее режиссер обратил внимание, что погибшие во время чеченской военной кампании солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы (отец Ахмат и сын Рамзан).
В свою очередь, Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в «национализме» и «внесении раздора в общество».
На пресс-конференции Путин рассказал, что Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения. Он сказал, что Чечня заблуждалась и думала, что с арабскими странами республике будет лучше. Однако он признал, что это было ошибкой. Кадыров признал, что Чечня должна остаться с Россией, пишет РИА Новости.
«Погиб от рук террористов и за Россию», — высказался Путин о смерти Ахмата Кадырова.
Глава государства на большой пресс-конференции заявил, что жизнь Рамзана Кадырова в ежедневном режиме подвергается угрозам.
Смотрите что стало с Грозным, какой был — как Сталинград после битвы, заявил президент. Сейчас ситуация кардинально поменялась, считает он.
«В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождем», — пошутил президент.
Путин об Ахмате Кадырове: Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники. Он был у меня в кабинете, я говорил - оставайся! Нет, я поеду, я должен быть там. И его взорвали. pic.twitter.com/eU23tzxQBi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 декабря 2019 г.