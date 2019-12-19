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Политика

Путин прокомментировал разразившийся скандал между режиссером и главой Чечни

19 декабря на 15-й большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым был затронут скандал вокруг звания Герой России.

Большая пресс-конференция Владимира Путина.
Большая пресс-конференция Владимира Путина.
kremlin.ru.

Ранее режиссер обратил внимание, что погибшие во время чеченской военной кампании солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы (отец Ахмат и сын Рамзан).

В свою очередь, Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в «национализме» и «внесении раздора в общество».

На пресс-конференции Путин рассказал, что Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения. Он сказал, что Чечня заблуждалась и думала, что с арабскими странами республике будет лучше. Однако он признал, что это было ошибкой. Кадыров признал, что Чечня должна остаться с Россией, пишет РИА Новости.

«Погиб от рук террористов и за Россию», — высказался Путин о смерти Ахмата Кадырова.

Глава государства на большой пресс-конференции заявил, что жизнь Рамзана Кадырова в ежедневном режиме подвергается угрозам.

Смотрите что стало с Грозным, какой был — как Сталинград после битвы, заявил президент. Сейчас ситуация кардинально поменялась, считает он.

«В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождем», — пошутил президент.

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