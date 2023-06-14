Путин прокомментировал сообщения о необходимости дополнительной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин накануне встретился с российскими военкорами. Обсуждались многие злободневнные темы насчет спецоперации. Был затронут вопрос и о мобилизации.

Глава государства отметил — неплохо идет работа по привлечению граждан на контрактную службу.

По словам российского лидера, на данный момент набрано свыше 150 тыс. контрактников, а вместе с добровольцами 156 тыс. человек (мобилизация была 300 тыс.), указывает Газета.Ru.

Работа продолжается. Только за прошлую неделю подписаны контракты 9,5 тыс. человек.

Срочники и приграничные регионы

Солдат срочной службы в зону проведения спецоперации не отправляют и отправлять не будут, подчеркнул российский лидер.

В то же время срочники присутствуют в приграничных к зоне спецоперации регионах — Белгородской, Курской областях.

Дополнительная мобилизация

Мобилизованных со временем начнут возвращать домой. Но это будет происходить исходя из обеспеченности личным составом и ситуации на линии соприкосновения.

Однако необходимости в дополнительной мобилизации в России глава государства не увидел.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" призвал провести всеобщую мобилизацию в России.

По словам Евгения Пригожина, "дальше будет тяжелая война", поэтому требуется всеобщая мобилизация россиян.

По его прогнозу, ВС РФ смогут дойти до Киева, если им "дадут столько людей, сколько надо". Он заявил, что для освобождения Донбасса необходимо еще 200 тыс. человек.

Он также отметил, что эти люди сначала освободят Донбасс, а потом через полтора или два года дойдут до Киева.