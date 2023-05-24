От мобилизации не будут освобождать предпринимателей и фермеров - стало известно, почему

Законопроект подготовила фракция "Новые люди" и внесла на рассмотрение в середине января 2023 года.
Согласно документу, отсрочку от мобилизации могли получить ИП, единственные участники ООО, не имеющие долгов, и главы крестьянско-фермерских хозяйств.
Авторы законопроекта опирались на то, что от предпринимателей зависит функционирование их бизнеса и рабочие места.
«А рабочие места создают именно предприниматели. Стране нужно, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах», – считает соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
В правительственной комиссии не приняли законопроект. Члены комиссии отметили, что инициатива носит «избыточный характер», так как для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания.
В отзыве "Белого дома" также указали, что в документе отсрочку получают «забронированные» граждане.
По информации "Ведомостей", партия еще не получила официальный отзыв правительства.
Тем не менее авторы законопроекта готовы добиваться рассмотрения и принятия инициативы. Данков заметил, что существующие меры по введению отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан не защищают предпринимателей.
Мобилизовано больше 27 тыс. предпринимателей. Данные опубликовала Минобороны в конце 2022 года. Об этом Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину 28 октября.
Юристы отмечают, что в данный момент поправки в законодательство об отсрочке от мобилизации малоактуальны, поскольку мобилизация не проводится.
В случае, если мобилизация будет объявлена повторно, то к предпринимателям придется применять индивидуальный подход, учитывая потребности государства и экономики.
«Отсрочки, которые существуют сейчас, предоставляются по принципу отнесения человека к конкретной деятельности. Я думаю, дальше надо действовать, соблюдая этот подход», – заявил председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.