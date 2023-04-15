В Генштабе заверили, что «веерной» рассылки электронных повесток не будет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, массовой автоматической рассылки электронных повесток призывникам не будет, сообщает LIfe.ru.

Реестр воинского учета создали в первую очередь для граждан — чтобы упростить их взаимодействие с военкоматами.

Полковник также отметил, что теперь для уточнения или изменения информации в ведомство можно будет обратиться онлайн вместо личного посещения. Он заверил, что веерной, то есть массовой автоматической рассылки повесток не будет.

Госуслуги. altapress.ru

О постановке на воинский учет и изменениях данных граждане будут узнавать через личный кабинет на «Госуслугах».

Напомним, в связи с принятым электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

Для не явившихся в военкомат или делающих вид, что не получили повестку, будет целый ряд санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро.

Подробнее о об этом законе и о последствиях для призывников — в материале altapress.ru.