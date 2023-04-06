6 апреля
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Политика

В Генштабе сделали заявление о новой волне мобилизации

С началом весеннего призыва в России обострился вопрос — будут ли параллельно с призывными мероприятиями проводить и мобилизационные.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявил, что в планах второй волны частичной мобилизации нет, пишет vologda-poisk.ru.

Контр-адмирал рассказал — мобилизованных бойцов и добровольцев вполне достаточно для выполнения боевых задач, поставленных в зоне СВО.

Ранее стали известны минимальные сроки участия контрактников в СВО. Также ответственность за военные преступления разъяснил Верховный суд. Так, необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы. Речь идет о тех, у кого есть отсрочка по состоянию здоровья или от призыва

Ранее в Минобороны рассказали, как бороться со страхом мобилизации. Однако дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной России.

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