Путин рассказал, как лично добился разрешения для выезда «гражданина Навального» за границу

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что лично просил Генпрокуратуру дать разрешение на выезд Алексея Навального на лечение в Германию.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение — имея в виду, что могли бы и не выпускать», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что у Навального были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Президент отметил, что версия с отравлением оппозиционера в России несостоятельна, пишет bfm.ru. Если бы Навального хотели отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию, считает Путин.

Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента, но партнеры не предоставляют ей данные, посетовал президент.

Ранее Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.

Других версий случившегося у оппозиционера нет.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», — цитирует журнал Навального.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Что произошло

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября.

Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске.

Сначала Навального госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

Оппозиционера выписали из немецкой клиники. Он восстанавливается в Германии.